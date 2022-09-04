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Spor Konyaspor seriyi bozmadı
Spor

Konyaspor seriyi bozmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 00:21:00 -
Konyaspor seriyi bozmadı

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 11'e yükseltirken Giresunspor, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Konyaspor'dan zorlu istatistik

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Konyaspor bu maçlarda kalesinde hiç görmedi.

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