Konyaspor seriyi bozmadı
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 11'e yükseltirken Giresunspor, 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Konyaspor'dan zorlu istatistik
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Konyaspor bu maçlarda kalesinde hiç görmedi.