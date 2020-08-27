  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti
Spor

Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:07:35 -
Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun 28 numaralı formayı giyeceği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Musa Çağıran, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı. Çağıran, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağladı."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı