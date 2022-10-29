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Spor Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'in 12.haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:24:00 -
Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan 12.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler ise Konyaspor-Kasımpaşa maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Konyaspor, 29 Ekim Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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