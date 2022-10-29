Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Süper Lig'in 12.haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Süper Lig'de heyecan 12.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler ise Konyaspor-Kasımpaşa maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Konyaspor, 29 Ekim Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.