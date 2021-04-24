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Spor Konyaspor-Hatayspor maç sonucu! Konyaspor-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Konyaspor-Hatayspor maç sonucu! Konyaspor-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Konyaspor-Hatayspor maçı Süper Lig’in 37. haftasında merak ediliyordu. Süper Lig'in 37. karşılaşması sonrası İttifak Holding Konyaspor puana durumu 42 olurken, Hatayspor puanı ise 54 puana sahip oldu ve ligde 6. sıraya yükseldi. Peki Konyaspor-Hatayspor maç sonucu! Konyaspor-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:24:00 - 2021-04-24 16:26:22
Konyaspor-Hatayspor maç sonucu! Konyaspor-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. İki takım da 90 dakika boyunca aradığı golü bulamazken maç golsüz berabere bitti. Maç skoru Konyaspor 0-0 Hatayspor. Konyaspor'un Hatayspor'u sahasında konuk ettği maç 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlandı.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Bytyqi, Jesse, Amar, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Kamara, Akintola, Boupendza

 

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. 

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