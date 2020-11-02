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Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:12:05 -
Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasman Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında 90 dakika görev yapan oyuncular salonda ve sahada yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Antrenman topla oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Uğur Demirok, Musa Çağıran, Amir Hadziahmetovic, Marin Anicic, Volkan Fındıklı ve hasta olan Ahmet Çalık katılmadı.


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