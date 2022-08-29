Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, son 4 resmi maçında 16 gol attı, adeta formunun zirvesine çıktı. Sarı-Lacivertliler, müthiş performansına Konyaspor karşısında da devam etmeye kararlı. Avrupa’ya veda eden, ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Yeşil-Beyazlılar ise seri yakalamanın peşinde. Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar...

Fenerbahçe, Austria Wien ile oynadığı rövanşı 4-1 kazandı ve Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdırdı. Jorge Jesus, haftada iki maç oynayan takımında bol bol rotasyon yapsa da sahadaki oyun değişmiyor, Fenerbahçe farklı galibiyetlere devam ediyor. Kanarya, son 4 resmi mücadelede toplam 16 gol atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Sezonun henüz başı olmasına, yeni sisteme geçilmesine ve bol rotasyona rağmen Jorge Jesus’un ekibi formunun zirvesine yaklaştı. Joao Pedro’nun oynayacak duruma gelmesi, İrfan Can ve Mert Hakan’ın sakatlıktan müthiş dönmesi Sarı Lacivertliler’in kadro derinliğini ve kalitesini daha da artıracak.

Fanatik'e göre; Konyaspor, stadındaki zemin çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir’de ağırlayacak. Geçen sezonun flaş takımı olan Yeşil-Beyazlılar, yeni sezona iyi başlayamadı. Konferans Ligi’ne vaduz karşısında havlu atılması moralleri bozdu. Ligde ise 0-0’lık Ankaragücü ve Başakşehir beraberlikleri sonrası İstanbulspor karşısında 4-0 kazanarak ilk galibiyete ulaştılar. İlhan Palut’un ekibi, formda rakibini de devirip hem galibiyet serisi başlatmak hem de sezona yapılan sıkıntılı girişin ardından vites artırmak istiyor.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki yenileme çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, Emre Mor, İrfan Can, Valencia

Fenerbahçe, son idmanı sabah yaptıktan sonra maçın oynanacağı Eskişehir’e gitti. SarıLacivertliler’de son çalışmada aldığı darbeyle sakatlanan ve kalçasında sertleşme oluşan İsmail Yüksek, sakatlığı devam eden Serdar Aziz ile idman eksiği bulunan King ve Bruma kafilede yer almadı. Berisha ise Jesus’un tercihiyle İstanbul’da bırakıldı. Geçen hafta Adana Demir maçında kulübede bekleyen ve süre alamayan Joao Pedro ise takımla birlikte Eskişehir’e gitti.



