Konyaspor, Farouk Miya'yı transfer etti

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica forması giyen Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Farouk Miya'nın sözlerine yer verilen açıklamada, Uganda Milli Futbol Takım oyuncusunun, stat ve tesislere hayran kaldığı, Konyaspor'a performansıyla büyük katkı sağlamak istediği ifade edildi. Miya'nın, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

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