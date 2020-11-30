  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:56:22 -
Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Volkan Fındıklı, İbrahim Sehic'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Musa Çağıran ile Samuel Eduok katılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz
Dünya

Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almış olamaz, buna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay