  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Tecavüz tazminatı ödememek için iflas başvurusu yaptılar! ABD Kilisesi tacizleri iflasla kapatıyor

Karabağ’dan 100 bin Ermeni evine döndü! İşgalciler gidiyor Erivan ağlıyor

Dün çetelerle iş tutanlar bugün devlete iftira atıyorlar! Mafya çökertiliyor Zillet kuduruyor

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Evde çürük yumurta ve sarımsak kokusu alıyorsanız dikkat

Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Twitter'a (X) giren Tunç Soyer hayatının şokunu yaşadı!
Spor Konyaspor-Beşiktaş mücadelesini canlı anlatıyoruz
Spor

Konyaspor-Beşiktaş mücadelesini canlı anlatıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-01 18:06:00 - 2023-10-01 19:28:37
Konyaspor-Beşiktaş mücadelesini canlı anlatıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bizde bu zorlu mücadeleyi sizlere haberimizde canlı şekilde aktaracağız. Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş bu kez Konyaspor deplasmanında şans arayacak. 

Biz de sizlere bu maçı canlı şekilde anlatacağız. 

İşte canlı anlatım;

24'Bakhtiyor sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Bernardoni'nin kucağına gitti.

19'Moreno sol çaprazdan kaleyi yokladı. Moreno'nun sert şutunda top, kaleci Ersin'den döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

17'Sarı Kart - Milot Rashica

14'Beşiktaş yine sol kanattan gelmek istedi ancak Salih'in ortasına savunma müdahale etti ve top kornere çıktı.

9'Zaynutdinov sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

5'Konyaspor sık sık sağ kanattan atağa çıkmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve Konyaspor'un vuruşuyla maç başladı.

Beşiktaş 11: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.

Koınyaspor 11: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Nelson Oliveira

Maç öncesi önemli bilgiler; 

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 

Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. 

BEŞİKTAŞ MORAL BULMAK İSTİYOR 

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. 

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor. 

45. RANDEVU 

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.  

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. 

EKSİKLER 

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor. 

 Konyaspor'da ise Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor. 

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23