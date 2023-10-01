Konyaspor-Beşiktaş mücadelesini canlı anlatıyoruz
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bizde bu zorlu mücadeleyi sizlere haberimizde canlı şekilde aktaracağız. Detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş bu kez Konyaspor deplasmanında şans arayacak.
Biz de sizlere bu maçı canlı şekilde anlatacağız.
İşte canlı anlatım;
24'Bakhtiyor sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Bernardoni'nin kucağına gitti.
19'Moreno sol çaprazdan kaleyi yokladı. Moreno'nun sert şutunda top, kaleci Ersin'den döndü.
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17'Sarı Kart - Milot Rashica
14'Beşiktaş yine sol kanattan gelmek istedi ancak Salih'in ortasına savunma müdahale etti ve top kornere çıktı.
9'Zaynutdinov sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
5'Konyaspor sık sık sağ kanattan atağa çıkmaya çalışıyor.
1'İlk düdük geldi ve Konyaspor'un vuruşuyla maç başladı.
Beşiktaş 11: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Koınyaspor 11: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Nelson Oliveira
Maç öncesi önemli bilgiler;
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
BEŞİKTAŞ MORAL BULMAK İSTİYOR
Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.
45. RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.
Konyaspor'da ise Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor.
Ayrıntılar geliyor...