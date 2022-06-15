Konyaspor-BATE Borisov maçı ne zaman hangi kanalda?
Konferans Ligi’nde kura heyecanı yaşandı. 2.eleme turu kuraları çekildi. Konyaspor ile BATE Borivos eşleşti. Peki, Konyaspor BATE Borivov maçı ne zaman hangi gün?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kura çekimleri gerçekleşti. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu. Futbolseverler Konyaspor-BATE Borisov maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Konyaspor-BATE Borisov maçı ne zaman hangi kanalda?
2022-2023 sezonu Konferans Ligi 2.tur kura çekimi gerçekleşti. İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla eşleşti.
İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. İttifak Holding Konyaspor ilk maçını deplasmanda, Medipol Başakşehir ise sahasında oynayacak.
Mücadelenin başlama saati, hakemi ve yayımlanacağı kanal gibi bilgiler tarih yaklaştıkça netleşecektir.