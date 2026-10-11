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Spor Konyaspor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı
Spor

Konyaspor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

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Konyaspor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’de günün ilk maçında karşı karşıya gelen Konyaspor ile İstanbul Başakşehir 0-0 berabere kalarak 1'er puana razı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin kritik mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Beraberliğin ardından Başakşehir 8, Tümosan Konyaspor ise 5 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Tümosan Konyaspor, Amedspor deplasmanına giderken Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar:

33. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında kale sahası önünde Gonçalves'in gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topa hakim oldu.

38. dakikada sağ kanattan topla süratlenen Deniz Türüç'ün ortasında Toth'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Brnic'in kullanıldığı kornerde ön direkte Shomurodov'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çarprazdan kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan top kornere çıktı.

90+3. dakikada Karbownik'in ortasında ceza sahası içinde yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, top direk dibinde dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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