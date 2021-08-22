Konyaspor Başakşehir maç sonucu | Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Konyaspor Başakşehir | Süper Lig’in ikinci haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir’i konuk etti. Futbolseverler maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Konyaspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Peki, Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Konyaspor Başakşehir maç sonucu | Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Konyaspor, Bşakşehir'i evinde 2-1 mağlup etti. Maça konuk ekip hızlı başladı. 45+1'de Ndayishimiye konuk ekibi öne geçirdi: 0-1
51.dakikada Endri Çekiçi skora eşitlik getirdi: 1-1
Maçın sonucunu 87'de Sokol Cikalleshi ilan etti: 2-1