Konya'dan, Altay'a geçit yok
Süper Lig'in 4. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Altay'ı ağırladı.
Süper Lig'in 4. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Altay'ı ağırladı.
Lige iyi bir başlangıç yapan Konyaspor yükselişini Altay karşısında da devam ettirdi.
Karşılaşmada gol perdesini erken açan Konyaspor 7. dakikada Soner Dikmen ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Abdülkerim Bardakçı sahneye çıktı ve skor 2-0'a geldi.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Konyaspor ikinci yarıda Amar Rahmanovic'in 83. dakikadaki golüyle durumu 3-0'a getirdi. Altay'ın tek golü ise 90+2. dakikada Ahmed Rayyan ile geldi.
Üst üste ikinci yenilgisini alan Altay 6 puanda kaldı. Konyaspor ise 4 maçta topladığı 10 puanın ardından maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.