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Gündem Konya'daki depremde evi hasar gören aile yaşadıklarını anlattı
Gündem

Konya'daki depremde evi hasar gören aile yaşadıklarını anlattı

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'nde, evi zarar gören Zeynep ve Mehmet Karabıyık çifti yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:33:00 -
Konya'daki depremde evi hasar gören aile yaşadıklarını anlattı

Eşi ile akşam yemeğini yedikten sonra 20 yaşındaki torunun geldiğini dile getiren Zeynep Karabıyık, torununa yemek hazırlamak için odadan çıktığı sırada sarsıntı olduğunu ifade etti.

Koridorun duvarlarının sallandığını hissettiğini belirten Karabıyık, "Depremi bilmem. Eşime, torunuma 'Kaçın, bir şey oluyor.' dedim. Kendimi dışarı attım. İyi ki çocuk yoktu evde. Şükür bu yıkıntının arasında kalmadık. Evin yıkığı içeri çöktü. Halı, kilim, bir şey yok. Bizde bir şey yok." dedi.

Karabıyık, gece boyunca sarsıntıların devam ettiğini söyledi.

Geceyi kızının evinde geçirdiklerin dile getiren Karabıyık, "Uyuduk mu? Sabaha kadar ağladım. Evsiz kaldım, bucaksız kaldım şu yaştan sonra. 64 yaşındayım, evsiz, mülksüz kaldım. İyi kötü 45 senem geçti burada. 45 sene oldu evleneli. Sıvar, süpürür, otururdum. Hiç kimse uyumadı. Sabaha kadar bütün komşuların ışığı yandı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Karabıyık da duvarı yıkılan odanın yanındaki odada olduklarını ifade ederek, o odanın da içten sıvalarının yıkıldığını söyledi.

Deprem olduğunu anladıktan sonra evi boşalttıklarını ve elektrikleri kapattıklarını dile getiren Karabıyık, evin alt katında iki büyükbaş hayvan olduğunu onlarda da hasar olmadığını belirtti.

 

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