Konya'da zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Yoğun sisin etkili olduğu Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi'nde 2 servis minibüsü ve 1 otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede polis ekipleri önlem alırken, sürücüler kaza riskine karşı uyarıldı.
Hafif yaralanan 14 kişi, tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı.