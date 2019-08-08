Konya'da yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü

Konya'da yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Olgun Laçin (42) idaresindeki 42 DUE 51 plakalı tır, İpekyolu Üst Geçidi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.
Alev alan tır, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araç içinde çıkışan sürücü Laçin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Laçin’in cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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