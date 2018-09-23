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Konya'da yol verme kavgasında kan aktı

Konya'da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

23 Eylül 2018 Pazar 20:08
Konya'da yol verme kavgasında kan aktı

Konya'da iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih O. (42) idaresindeki 42 AY 717 plakalı kamyonet, merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi Kozağaç kavşağında, Ahmet K'nin (26) kullandığı 42 FPC 19 plakalı otomobil ile karşılaştı. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında darbedilen Ahmet K, Fatih O'yu bıçakla yaraladı. Bu sırada aracındaki av tüfeğini çıkaran Fatih O'yu, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatih O. ve Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih O'ya ait araçta yapılan aramada bulunan bir kutu tabanca mermisi ve av tüfeğine el konuldu.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 20:08
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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