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Aktüel

Konya'da yeni oluşan obruğu tarlayı sulayan işçi fark etti

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:31:54 -
Konya'da yeni oluşan obruğu tarlayı sulayan işçi fark etti

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada yeni bir obruk meydana geldi.

Eşeli mevkisinde, obruğun gece saatlerinde meydana geldiği belirtilirken, sabah mısır tarlasında sulama yaptığı sırada işçi İshak Şakar tarafından fark edildi.

Sabah sulama yaptığı sırada obruğu gördüğünü anlatan Şakar, "Hortumları takip ediyordum. Hortumlar kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yaklaşık 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu, tek başıma olduğum için panikledim." diye konuştu.

Durumu hemen tarla sahiplerine bildirdiğini vurgulayan Şakar, "Bölgede sıkça obruk oluşuyor. Önceleri korkuyorduk ama şimdi insan ister istemez alışıyor. Zaten sürekli obruk oluşumlarına denk geliyoruz. Akşam saatlerinde veya karanlık bir zamanda tarlada olsak içine de düşebilirdik. Obruğun bazı bölgelerinde de genişleme sürüyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Ali Bilgeç de "Obruk oluştuğunu duyunca merak edip geldim. Oldukça büyük ve korkunç bir obruk. Bu bölgede oluşan obrukları duyuyoruz. Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük." dedi.

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