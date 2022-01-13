Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya’da hangi ilçede okullar tatil? 14 Ocak kar tatili haberi!

Konya’da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve velileri, Konya kar tatili haberlerini araştırılıyor. Peki ama Konya Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

Konya-Antalya kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Yolun, Seydişehir-Antalya kesimi çekici türü araçlara kapatıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Belediye ekiplerinin, karla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, kırsal mahallelerde ise 60 santimetreye ulaştı. Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Konya’da hangi okullar tatil?

Konya’da bugün tatil olan okullar Valilik tarafından açıklandı. Konya'da arıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak. Konya’Da 14 Ocak Cuma yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.