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Konya'da vahşet! Kocasını keserle öldürdü

Konya'da Fadik Sağdıç isimli kadın, tartıştığı eşini, başına keserle vurarak öldürdü.

06 Eylül 2019 Cuma 09:45
Konya'da vahşet! Kocasını keserle öldürdü

Konya'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı.

Öldüğü belirlendi

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:45
  1. Fadik Sağdıç
  2. Veysel Sağdıç
  3. Selçuklu
  4. Sancak Mahallesi Karabük Sokak
  5. Konya Numune Hastanesi

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