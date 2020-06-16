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Aktüel

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 8 gram eroin ele geçirilirken biri uzman çavuş iki kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:34:17 -
Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 8 gram eroin ele geçirilirken biri uzman çavuş iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinin Uzman Çavuş M.Y. ile kardeşi A.Y’nin Antalya Zeytinköy’den Akşehir’e uyuşturucu madde getirdiği yönünde bilgiler elde etmesi üzerine arama kararı alınarak şüphelilerin ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada tuvalete atılmış vaziyette 8 gram eroin, enjektör ve eroin bulaşığı kaşık ile folyo ele geçirildi. Her iki şüpheli de gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından Akşehir Adliyesine sevk edildi.

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