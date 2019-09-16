Konya'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Yaralılar var Konya'da yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi, 3 turist yaralandı.

Konya'da yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 turist yaralandı. Veysel Demirel idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, Seydişehir-Konya kara yolunun 45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kazada, Alanya'dan Kapadokya bölgesine geziye giden yabancı uyruklu 38 turistin bulunduğu araçtaki 3 turist yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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