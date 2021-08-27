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Yerel Konya'da TIR ile kamyonet çarpıştı
Yerel

Konya'da TIR ile kamyonet çarpıştı

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 09:29:00 -
Konya'da TIR ile kamyonet çarpıştı

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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