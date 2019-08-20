0553 313 94 23

Konya'da tesisten çıkan cipe TIR çarptı: Anne-oğul öldü baba ağır yaralı

Kulu'da dinlenme tesisinden çıkan cipe TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralandı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:05
Konya'da tesisten çıkan cipe TIR çarptı: Anne-oğul öldü baba ağır yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan cipe, TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan (5) hayatını kaybederken baba Eray Çiftçi ağır yaralandı.

ANNE VE OĞUL ÖLDÜ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara-Kona karayolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Konya istikametine giden Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray istikametine dönen Eray Çiftçi (35) yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Baba Eray Çiftçi ve oğlu Kaan (5) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kaan Çiftçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi’nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi'nin ise Kulu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

TIR sürücüsü Esabil Kılıç'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:05
  1. Aksaray
  2. Türkiye
  3. Konya
  4. Ankara
  5. Gölbaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
    1. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    2. Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz!..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve..
    4. Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı..
    5. İzmir'de 80 kaçak göçmen yakalandı
    6. Ucuz uçak biletinin yolu turlardan..
    7. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    8. Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle..
    10. Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35..
    11. İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve..
    12. Konut satış istatistikleri
    13. Eskişehir'de dolandırıcılık..
    14. THY, bayramda yüksekten uçtu
    15. Dikili'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
    16. İstanbul Ümraniye'de minibüsle..
    17. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan..
    18. Bolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki..
    19. Zorla rüşvet almak isteyen polislere..
    20. Ozon tedavisinin faydaları saymakla..
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek