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Konya'da telefonunu vermeyince kafasından bıçakla yaralandı

Petrol istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişiye gelerek arama yapmak için cep telefonunu isteyen şahıslar, telefonunu vermek istemeyen görevliyi kafasından bıçaklayarak yaraladı.

18 Eylül 2018 Salı 09:55
Konya'da telefonunu vermeyince kafasından bıçakla yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu öğrenilen Ali Ö. ile Coşkun A. yaya olarak ilerledikleri sırada cadde üzerindeki petrol istasyonuna gelerek burada güvenlik görevlisi olarak çalışan Turan M.'nin (55) yanına geldi. İki şüpheli Turan M.’ye bir yakınlarını aramaları gerektiğini belirterek kendisinden telefonunu vermesini istedi. Güvenlik görevlisi Turan M. ise telefonunu kendilerini tanımadığı için veremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden Coşkun A. yanındaki bıçakla Turan M.’yi kafasından yaraladı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turan M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan ekipler, iki şüpheliyi 100 metre ilerideki tramvay durağında yakaladı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:55
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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