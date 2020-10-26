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Aktüel Konya'da tartıştığı damadı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Aktüel

Konya'da tartıştığı damadı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:34:01 -
Konya'da tartıştığı damadı tarafından silahla vurulan kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren kişiyle annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

Bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki Mehmet D, kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'taki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmesi için ısrarda bulundu.

Bunun üzerine Mehmet D. ile Mıngır arasında dün sabah saatlerinde tartışma yaşandı.

Dün akşam saatlerinde de annesi İsmidal (40) ile 13 yaşındaki kardeşi H.D'yi de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D, eşinin babasıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, kayınpederinin başına silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Mıngır, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet D, kardeşi H.D. ile annesi İsmidal D. gözaltına alındı.

Mehmet D'nin eşinin, gördüğü şiddet nedeniyle babasının evinde kaldığı ileri sürüldü.


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