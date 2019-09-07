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Konya'da şüpheli ölüm

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:05
Konya'da şüpheli ölüm

KONYA (AA) - Konya'nın Taşkent ilçesinde bir kişi, baraj inşaatı yakınındaki havuzda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatı yakınında, içi su dolu, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuzda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde, cesedin Hasan Hüseyin Oğuz'a (44) ait olduğu tespit edildi.

Oğuz'un cesedi otopsi için Taşkent Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:05
  1. Şüpheli Ölüm
  2. taşkent

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