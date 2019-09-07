Konya'da sulama havuzunda ölü bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki Avşar baraj inşaatının yanında bulunan sulama havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yakınları Hasan Hüseyin Oğuz'un 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Oğuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede Oğuz'un vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanılmadığı belirtildi. Hasan Hüseyin Oğuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.