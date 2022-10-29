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Spor Konya'da puanlar paylaşıldı!
Spor

Konya'da puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. İstanbul ekibinin golünü Hajradinovic kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Guilherme'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:37:00 -
Konya'da puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. İstanbul ekibinin golünü Hajradinovic kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Guilherme'den geldi.

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

İstanbul ekibinin golünü Hajradinovic kaydetti.

Ev sahibi ekibin golü ise Guilherme'den geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 20, Kasımpaşa ise 14 yaptı.

 

 

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