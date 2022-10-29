Konya'da puanlar paylaşıldı!
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. İstanbul ekibinin golünü Hajradinovic kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Guilherme'den geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. İstanbul ekibinin golünü Hajradinovic kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Guilherme'den geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
İstanbul ekibinin golünü Hajradinovic kaydetti.
Ev sahibi ekibin golü ise Guilherme'den geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 20, Kasımpaşa ise 14 yaptı.