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Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Beşinci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki çocuk, arkadaşları ile birlikte oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybetti.

11 Kasım 2018 Pazar 11:51
Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Olay, Yunak ilçesi Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi Hasan Ölmez’in ailesi, bir akrabalarına ekmek yapımına yardım için gitti. Hasan Ölmez ve yanındaki arkadaşları yardım için gittikleri eve girerek evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Tüfeğin ateş almasıyla tüfekten çıkan saçmalar Hasan Ölmez’in başına isabet etti. Ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Tüfeğin Hasan Ölmez'in elinde ateş aldığı yönünde bulgulara rastlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:51
  1. konya
  2. silah

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