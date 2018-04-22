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Konya'da otoparkta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da, park halindeki otomobildekiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 08:56
Konya'da otoparkta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkındaki 06 BG 386 plakalı otomobilde bulunan Fevzi A. ile kardeşi Sevgi A, Yaşar Telli ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ceylan Polat arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fevzi A, tabancayla Telli, Polat ve kardeşi Sevgi A'ya ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Telli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 ağır yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı otomobilin içinde buldu.

Polisin, şüpheli Fevzi A'nın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:56
  1. Selçuklu
  2. Konya
  3. Ceylan

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