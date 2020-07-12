Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti.
Kıbrıs Caddesi'nde C.Ş. (64) idaresindeki 42 ABV 465 plakalı otomobil ile Fevzi Ünlü (17) yönetimindeki 42 GF 871 motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünlü, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Fevzi Ünlü’nün lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü C.Ş. gözaltına alındı.