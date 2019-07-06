Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Ömer Faruk T. (28) idaresindeki otomobil, Konya-Antalya kara yolunun 30'uncu kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a (70) çarptı. Kumral, kazada hayatını kaybetti, acı haberi alan yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kumral'ın cesedi, incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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