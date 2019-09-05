Konya’da otomobil takla attı 5 kişi yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.05 Eylül 2019 Perşembe 10:48
Kaza, Karapınar Ereğli Karayolunun 17. kilometresi Kesmez mevkisinde meydana geldi.
T.A. idaresinde ki 45 MN 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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