Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 4 aylık bebek yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Selahattin Arslan (32) idaresindeki otomobil, Adana-Konya karayolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve Miraç Öztalum (11) yaralandı. 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ise hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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