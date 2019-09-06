Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.06 Eylül 2019 Cuma 17:45
Kaza, öğle saatlerinde Konya’nın Seydişehir ilçesi Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi.
H.A. (42) idaresindeki 42 Y 4365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü H.A. (42) ile araçta bulunan A.A., M.A. (40), S.D. (38) ve A.D. (37) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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