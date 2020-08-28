Konya'da ormanlık alanda yangın! Belediye Başkanı da söndürmeye çalıştı

Konya-Hüyük'te, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının, Hüyük ilçeisne bağlı Başlamış Mahallesi'nde başladığı bildirildi.

Haber verilmesinin ardından bölgeye Hüyük, Doğanhisar, Beyşehir, Ilgın, Akşehir ilçelerinden Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti.

Belediye Başkanı da söndürmeye çalıştı

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile mahalle sakinleri de kazma, kürek ve çapa ile Karaçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanın ortasında çıkan yangına müdahalede bulundu.

Yangın orman arazözleri ile ekiplerin de gelmesi ile kısa zamanda kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesiyle ekipler, bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirdi.

"Yaklaşık 500 metrekarelik örtü zarar gördü"

Gazetecilere açıklamada bulunan Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ifade ederek, yaklaşık 500 metrekarelik örtünün zarar gördüğünü belirtti.

Araçların giriş yapamadığı ormanlık alanın ortalarında çıkan yangının tepeye sirayet edip büyümeden hortumlar uzatılmak suretiyle gerçekleştirilen müdahale ile söndürüldüğünü söyleyen Orman Bölge Müdürü, bölgede çıkan yangının, Orman Müdürlüğü ekipleri, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve mahalle sakinlerinin acil ve hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını bildirerek kendilerine teşekkür etti.

Saat 18.30 sularında başlayan yangın için yakın ilçelerden 11'i arazöz, 3'ü müdahale aracı ve 2 tanker ile 7’si teknik personel, 30 yangın işçisini bölgeye hızlıca sevk ettiklerini söyleyen Bal, yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki 50 vatandaşın da destek verdiğini vurguladı.

Yangının kontrol altına alınmasıyla beraber arazözlerin büyük bölümünü geriye çektiklerini kaydeden Bal, 15 dakikada müdahale ettikleri yangının, yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının tamamlanmasına rağmen bölgede herhangi bir parlamaya karşı ekip bekletildiğini bildirerek bölgeye 'geçmiş olsun' dileklerini sundu.