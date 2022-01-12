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Eğitim Konya’da okullar tatil mi? Derebucak, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okullar tatil mi? 13 Ocak Derebucak okullar tatil mi?
Eğitim

Konya’da okullar tatil mi? Derebucak, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okullar tatil mi? 13 Ocak Derebucak okullar tatil mi?

Derebucak, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okullar yarın tatil mi? Kışın kendini iyiden iyiye göstermesiyle birçok ilden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji’nin hava durumu verine göre Konya’da kar yağışı görülmekte. Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Bugün okula gitmeyen Konya Derebucak öğrencileri, 13 Ocak Derebucak’ta okullar tatil mi? Yarın Derebucak, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okullar tatil mi? sorusunu sormakta. Derebucak'ta okullar yarın (Perşembe) tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 16:53:00 - 2022-01-12 16:53:55
Konya’da okullar tatil mi? Derebucak, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okullar tatil mi? 13 Ocak Derebucak okullar tatil mi?

Derebucak'ta okullar yarın (Perşembe) tatil mi? Meteoroloji İşleri Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı olacağını da vatandaşların önlem alması yönünde uyarılarını sıralamıştı. Konya'da 4 ilçede okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle  İlçe Hıfzı's-Sıhha Kurulu Kararıyla Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak Mahalleleri ile buraya öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde  12 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Derebucak'ta okullar yarın (Perşembe) tatil mi?

Gün içerisinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden  bir tatil haberi daha geldi. yapılan açıklamada "Derebucak ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle  13.01.2022 Perşembe günü de eğitime bir (1) gün ara verilmiştir" denildi. Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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