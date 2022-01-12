Konya’da okullar tatil mi? Derebucak, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okullar tatil mi? 13 Ocak Derebucak okullar tatil mi?

Derebucak'ta okullar yarın (Perşembe) tatil mi? Meteoroloji İşleri Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı olacağını da vatandaşların önlem alması yönünde uyarılarını sıralamıştı. Konya'da 4 ilçede okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzı's-Sıhha Kurulu Kararıyla Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak Mahalleleri ile buraya öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Derebucak'ta okullar yarın (Perşembe) tatil mi?

Gün içerisinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir tatil haberi daha geldi. yapılan açıklamada "Derebucak ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle 13.01.2022 Perşembe günü de eğitime bir (1) gün ara verilmiştir" denildi. Ahırlı, Seydişehir, Hüyük'te okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.