Konya’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe bugün Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak’ta okul var mı?

Konya'da bugün okullar tatil mi? Ülkenin dört bir yanından gelen kar tatili haberleri gündeme oturdu. Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde kar yağışına bağlı olarak eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikler tek tek kar tatili açıklaması yapıyor.

Konya'da okullar tatil mi?

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Konya hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Konya hava durumu: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.