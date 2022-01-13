Konya’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe bugün Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak’ta okul var mı?
Konya’da okullar tatil mi? Bugün Konya’da okul var mı? Konya için Meteorolojinin günlerdir kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Ve beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Konya’da okullar bugün tatil mi? Seydişehir’de okullar tatil mi? Taşkent’te okullar bugün tatil mi? Hadim’de bugün okullar tatil mi? Yunak’ta bugün okul var mı, tatil mi? Ahırlı’da okullar bugün tatil mi? sorularını Konya ve ilelerindeki öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ordu Valiliği'nden gelen son habere göre Ordu'da okullar bugün tatildi. Peki bugün 13 Ocak 2022 Perşembe günü okullar tatil mi? Resmi açıklama Konya Valiliği'nden geldi.
Konya'da bugün okullar tatil mi? Ülkenin dört bir yanından gelen kar tatili haberleri gündeme oturdu. Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde kar yağışına bağlı olarak eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikler tek tek kar tatili açıklaması yapıyor.
Konya'da okullar tatil mi?
Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.
Konya hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Konya hava durumu: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.