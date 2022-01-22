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Yerel Konya'da okuldan çaldığı elektronik eşyaları satan 3 zanlı tutuklandı
Yerel

Konya'da okuldan çaldığı elektronik eşyaları satan 3 zanlı tutuklandı

Konya'da okuldan çaldıkları elektronik eşyaları başkalarına satan 3 zanlı tutuklanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 10:51:00 -
Konya'da okuldan çaldığı elektronik eşyaları satan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir imam hatip ortaokulundan, 40 bin lira değerindeki elektronik eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin F.O, S.K. ve M.A. olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çaldıkları iki dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini O.E'ye sattıkları tespit edildi.

Polis, okuldan çalınan elektronik eşyaları O.E'den alarak, okula teslim etti.

Yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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