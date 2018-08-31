Konya'da okul bahçesinin istinat duvarı yıkıldı

İçerişehir Mahallesi’nde bulunan Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçe istinat duvarı kısmen yıkıldı. Enkaz yanı başındaki parkada zarar verdi. Sabah okula geldiklerinde duvarın yıkıldığını gören okul yöneticileri, olaydan ilgilileri de haberdar etti, önlem alındı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, okul bahçesinin istinat duvarının gece saatlerinde yıkılmasından dolayı herhangi bir üzücü kaza meydana gelmemiş olmasının kendileri için tek teselli kaynağı olduğunu söyledi.

Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçe istinat duvarında geçtiğimiz yıl da benzer bir yıkıntının yaşandığını hatırlatan Özaltun, şunları kaydetti: “Daha önceki benzer bir durumla karşılaşmış ve belediye olarak okulumuza destek vererek yıkılan bölümde yeni bir duvar çalışması yapmıştık. Şu anda ise bu duvar çalışması yaptığımız kısmın ilavesinde yeni bir yıkıntı daha oluşmuş durumda. Belediye olarak yaptığımız duvar çalışması ise sapasağlam duruyor. Bahçe duvarında yaşanan ikinci yıkıntı olayının ardından yıkılan bu bölümde de yeni bir duvar çalışması yapacağız. Belediye olarak bugüne kadar okullarımıza nasıl destek verdiysek, aynı destekleri vermeye devam edeceğiz. Yaşanan bu olaydan dolayı okulumuza ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum” dedi.