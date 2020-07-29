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Aktüel

Konya'da kurbanlık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 100'e yakın koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:55:00 -
Konya'da kurbanlık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 100'e yakın koyun telef oldu

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, yaklaşık 100 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P 1878 plakalı küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, Söğüt mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sıkıştıkları kamyondan çıkartılan 3 yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya'da farklı hastanelere kaldırıldı.

Kazada, yaklaşık 100 kurbanlık koyunun telef olduğu belirtildi.







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