  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enerji yatırımlarında aslan payını 'verimlilik' alacak

ABD, dış politikasında köklü değişiklilere gidebilir

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı
için kalan
Aktüel

Konya'da kumar oynayan 11 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:48:43 -
Konya'da kumar oynayan 11 kişiye 37 bin 800 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, kumar oynadıkları iddiasıyla 11 kişiye 37 bin 800 lira para ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanyurt Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında kumar oynandığı ihbarı aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Operasyonda 21 deste iskambil kağıdı ele geçirilirken, sorgulanan apartman sahibi C.T. serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı