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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne 10 bin lira ceza
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne 10 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:16:34 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne 10 bin lira ceza

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, minibüste 30 yolcu taşıyan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsü durdurdu.

Jandarma ekipleri, minibüste yaptıkları kontrolde Kovid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak 30 yolcu taşındığını belirledi.

Araç sürücüsüne Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan 10 bin lira ceza kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaşılan görüntülerde "Emeğe saygı, yaşama saygı. Her yıl trafik kazalarında, onlarca mevsimlik tarım işçisi aykırı taşımacılık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Konya'da yapılan kontrolde Kovid-19 tedbirlerini ve trafik güvenliğini hiçe sayan bir minibüste 30 yolcu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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