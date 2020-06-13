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Yerel

Konya’da koruma altındaki "geyik" böceği bulundu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de sadece Hatay’ın Amanos Dağlarında yaşadığı bilinen bilimsel adı "Lucanuscervus" olan geyik böceği bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:13:25 -
Konya’da koruma altındaki "geyik" böceği bulundu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de sadece Hatay’ın Amanos Dağlarında yaşadığı bilinen bilimsel adı "Lucanuscervus" olan geyik böceği bulundu.


Seydişehir ilçesinde Yenicami Mahallesinde yaşayan Seyit Mehmet Ertaş bahçesinde çocukları ve torunlarıyla vakit geçirdikleri sıra oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek fark etti. Böceği yakalayıp bir kaba koyan Seyit Mehmet Ertaş’ın damadı Yakup Uçar internetten yaptığı araştırmada böceğin bilimsel adı "Lucanuscervus" olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Böceği koruma altına alan Yakup Uçar durumu hemen yetkililere bildirdi.


Yakup Uçar hayatında ilk kez böyle bir böcek ile karşılaştığını söyleyerek, “Ailece bahçede oturduğumuz sırada böceği fark ettik ve çok ilginç geldi. İnternet üzeri yaptığım araştırmada bu böceğin koruma altında olan geyik böceği olduğunu fark ettik. Şimdi Milli Parklara haber verdik ve kendilerine teslim edeceğiz” dedi.


Geyik böceğinin nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, Türkiye’de sadece Hatay’ın Amanos dağlarında yaşadığı biliniyor.

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