Konya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Konya Ereğli'de Mustafa Uçar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:11
Konya Ereğli'de bu sabah Mustafa Uçar'ın (62) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa Uçar’ın eşi Fatma Uçar (62) yaşamını yitirdi.
Yaralanan Mustafa Uçar ve İbrahim Akgül de Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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