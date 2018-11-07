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Konya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya Ereğli'de Mustafa Uçar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:11
Konya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya Ereğli'de bu sabah Mustafa Uçar'ın (62) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Uçar’ın eşi Fatma Uçar (62) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mustafa Uçar ve İbrahim Akgül de Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:11
  1. Konya
  2. Ereğli
  3. trafik kazası
  4. şarampol

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