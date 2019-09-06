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Konya'da korkunç cinayet! Kocasını keserle öldürdü

Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

06 Eylül 2019 Cuma 08:34
Konya'da korkunç cinayet! Kocasını keserle öldürdü

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta ikamet eden Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., kocasının başına keserle vurdu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Veysel S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fadik S, polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:34
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