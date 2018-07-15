THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Konya'da korkudan tarlanın içine giremiyorlar

Karapınar ilçesinde, yaklaşık 70 metre çapında  50 metre derinliğinde obruk oluştu.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:28
Konya'da korkudan tarlanın içine giremiyorlar

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde Saffet ve Cevdet Sayın'a ait mısır  ekili tarlada meydana gelen  obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Sürekli obruk oluşan bölgede, bu yeni yaklaşık 70 metre çapındaki, 50  metre derinliğindeki obruğun büyüklüğü dikkati çekti.

Tarla sahiplerinden Cevdet Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada,  obruğun ortaya çıkmasına şahitlik ettiklerini söyledi.

"KORKTUĞUMUZ İÇİN TARLANIN İÇERİSİNE GİREMİYORUZ"

Korkunç bir ses duyduklarını ifade eden Sayın, şunları kaydetti:

"Kardeşim ile tarlada sulama yaptığımız sırada obruk oluştu. Obruk  oluşumu sırasında çıkan sesler adeta kulaklarımızı deldi. Sanki gök gürültüsü  gibiydi. Kardeşim, ne olduğunu anlamak için tarla içinde bir süre gittikten sonra  dev bir çukurla karşılaşmış ve büyük korkuyla yanımıza geldi. Sonra obruğun  yanına gittik. Gözlerimize inanamadık. Tarlanın ortasında dev bir çukur olmuştu.  Damlama sulama boruları çukurun içerisindeydi. Korku ile oradan uzaklaştık.  Bölgede halen obruk oluşumu devam ediyordu. Obruk yeni oluştuğu için, kendi çinde  küçük çaplı çökmeler devam ediyordu. Korktuğumuz için tarlanın içerisine  giremiyoruz. Durumu Belediye ekiplerine haber verdik. Kasım ayında hasat  yapılacak. O zaman ne yapacağız bilemiyoruz."

Öte yandan obruğu görüntülemeye giden basın mensupları da mısır  tarlasında aynı obruk içindeki devam eden çökmelere şahit oldu. Yeni obruğa 20  metre kala güçlü bir ses duyan gazeteciler, toprak çökmesinin çıkardığı ses   Gazeteciler, "Sayısız obruk haberi yaptık ve obruk gördük ancak ilk  defa  böyle bir durumla karşılaştık. Çökme sırasındaki ses ve toz bulutu  karşısında çok korktuk. Eğer obruk biz oraya ulaştığımızda meydana gelseydi  çukurun içerisinde kalacaktık. Verilmiş sadakamız varmış." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da korkudan tarlanın içine giremiyorlar
    1. Konya'da korkudan tarlanın içine..
    2. Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1..
    3. Başkentte duygu dolu anlar!
    4. 1500 metrede 48 derece jeotermal su..
    5. Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi
    6. Şeker üretiminin tarihine ışık tutuyor
    7. Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında..
    8. Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    9. 15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok
    10. Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası..
    11. Bakan Varank'tan 15 Temmuz açıklaması!..
    12. Darbecilerin 'kafasına sıkılsın'..
    13. Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet
    14. BOREN'in görev, yetki ve..
    15. Yerli insansız savaş uçağı 2023’te..
    16. Rize’de hortum panikletti
    17. Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    18. Her zaman hazırız
    19. Birkaç dakikada tank sürmeyi öğrendi,..
    20. Gökyüzünde '15 Temmuz’u..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri