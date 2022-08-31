  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Konya'da komşular arasındaki silahlı çatışma yaşandı! Kavgada karı koca hayatını kaybetti
Yerel

Konya'da komşular arasındaki silahlı çatışma yaşandı! Kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:39:00 - 2022-08-31 12:00:46
Konya'da komşular arasındaki silahlı çatışma yaşandı! Kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti
İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti

Yerel

İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti

İstanbul'da intihar girişimi tramvay seferlerini durdurdu! Vince çıktı
İstanbul'da intihar girişimi tramvay seferlerini durdurdu! Vince çıktı

Yerel

İstanbul'da intihar girişimi tramvay seferlerini durdurdu! Vince çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23