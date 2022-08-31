Konya'da komşular arasındaki silahlı çatışma yaşandı! Kavgada karı koca hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.