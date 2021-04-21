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Yerel Konya'da kısıtlamayı ikinci kez delen eğlence mekanına polis baskını
Yerel

Konya'da kısıtlamayı ikinci kez delen eğlence mekanına polis baskını

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vaka sayılarında ön sıralarda yer alan Konya'da bir eğlence mekanına baskın yapan polis 9 kişiyi ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 08:05:00 -

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Aşıkömer Sokakta bulunan bir eğlence mekanının corona virüsü tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerine müşteri alındığını tespit ederek mekana baskın yaptı.

İş yerinde denetim yapan polis, işletme sahibi ve 9 müşteriyi yakaladı. Polis ekipleri sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye 28 bin 350 TL ceza uyguladı.

İşletme sahibi olduğunu belirten H.İ.S. ise gerekli yasal işlemler için Feridiye Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Ayrıca bahse konu iş yerinin daha önce mühürlendiği tespit edilirken, işletme Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.

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